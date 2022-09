Lídra koalice Spolu Bohuslava Svobodu rozčílil požadavek Pirátů, aby do jednání o budoucí koalici na pražském magistrátu zároveň se STAN přizvali i hnutí Praha sobě Jana Čižinského. Široká koalice demokratických stran by pak měla 48 z 65 míst v zastupitelstvu a v opozici by zůstalo ANO a SPD. „Je to nesmyslný požadavek. To, kdo s kým jedná, je věcí vítězného družstva,“ říká Svoboda, kterému se nelíbí ani poměřování kandidátů podle počtu preferenčních hlasů.

Jak reagujete na Piráty, kteří chtějí, abyste k vyjednávání o příští koalici v Praze kromě nich a STAN přizvali i Prahu sobě? Jste pro to s nimi jednat?

My budeme se všemi stranami jednat, budeme poslouchat jejich názory a budeme jim říkat naše názory.

Ale přednostní jednání o možné koalici jste navrhli Pirátům a STAN.

Ano, přednostní jednání bude s Piráty a STAN. Pak je den státní svátek (28. září – pozn. red.), tam se k ničemu nedostaneme a budeme pokračovat hned potom se všemi zbývajícími včetně Okamurovců (SPD). I když jsou extrémisté, tak je vyslechnout musíme, protože musíme vyslechnout všechny, které lidé zvolili.

Ale jak se stavíte k požadavku Pirátů, abyste s Prahou sobě nejen jednali, ale byla zahrnuta do široké koalice?

Tomu požadavku nerozumím, asi nám ho Piráti vysvětlí, až budeme s nimi jednat. Je to nesmyslný požadavek. To, kdo s kým jedná, je věcí vítězného družstva.

Vy jako lídr a kandidát na primátora jste překvapivě získal až pátý nejvyšší počet preferenčních hlasů v rámci koalice Spolu.

My jsme říkali, že se kroužkovat (myšleno křížkovat, pozn. red.) nemá, že je to nesprávné. Navíc to v komunálních volbách nic neznamená, pořadí jako takové se nezměnilo. Jen u toho jména je nějaká číslovka. Jelikož jsme sami nevyvíjeli žádnou činnost, abychom tam ty křížky měli, tak to, že tam nějaké máme, je naprostý zázrak. Ti ostatní to tam mají proto, že si to nechali dávat.

Tomu nerozumím...

Když vás strana vyzve k tomu, abyste kroužkoval, tak všichni poslušně kroužkují. My naopak říkali nekroužkujte.

Nicméně počet preferenčních hlasů mluví o popularitě, koho by lidi raději viděli v čele. A tady poslali před vás čtyři jiné kandidáty. Někteří představitelé vaší koalice už říkají, že pokud například Zdeněk Zajíček získal víc preferenčních hlasů, tak by měl být spíš on primátorem.

Na takové nesmysly nehodlám odpovídat. My o těchto věcech ani nejednali, protože je považujeme za nesmysl. Nemá to žádný vliv na rozhodování o postavení na kandidátce.

Tedy zůstáváte jasným kandidátem Spolu na primátora?

Ano.