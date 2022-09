Dosluhující pražský primátor Zdeněk Hřib chce, aby vítězné Spolu, tvořené ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, rozšířilo vyjednávání o budoucí koalici v metropoli i o hnutí Praha sobě Jana Čižinského. „Máme jasno v tom, že chceme demokratickou koalici na širokém půdorysu, to znamená včetně Prahy sobě. To je shoda na úrovni pirátského klubu zastupitelů, a tedy varianta, o které jdeme vyjednávat,“ uvedl Hřib.

Oznámil jste, že budete chtít do jednání o koalici v metropoli zapojit i Prahu sobě, kterou dosud Spolu odmítá. Jak si to představujete? Plnohodnotná koalice, či nějaká spolupráce?

Představujeme si, že vznikne široká demokratická koalice nejen na půdorysu té celostátní vládní koalice, ale i s Prahou sobě.

Už jste o tom s někým jednali?

Potkali jsme se se STAN a Prahou sobě a ty pohledy máme velice podobné.

Ale Spolu jste to oficiálně neoznámili?

Ne, schůzku budeme mít až v pondělí. Ale myslím, že se Spolu již setkalo se zástupci STAN.

Pokud by to Spolu neakceptovalo, jste ochotni jít s nimi do koalice i bez Prahy sobě? Nebo budete trvat na tom, že jen všichni?

To už rozebíráme hypotetické možnosti. Máme jasno v tom, že chceme demokratickou koalici na širokém půdorysu, to znamená včetně Prahy sobě. To je shoda na úrovni pirátského klubu zastupitelů, a tedy varianta, o které jdeme vyjednávat.

Je tady varianta, že vy sám byste mohl pokračovat jako primátor?

K personáliím se dostaneme až v druhé či třetí řadě. Nyní bude nejzásadnější najít programový průnik pro budoucí koalici. To vidím jako zásadní. Před námi jsou naprosto klíčové věci, které je nutno řešit. Ať už tři paralelní krize, které tady máme – covid neskončil, máme tu desítky tisíc uprchlíků plus přibývají na hlavním nádraží další uprchlíci ze Sýrie. A samozřejmě jsou tu vysoké ceny energií, které se dotýkají jak obyvatel, tak samospráv, protože metro a tramvaje jezdí na elektřinu. Jsou tu i rozvojové věci, v tomto volebním období se bude muset odhlasovat Metropolitní plán, tedy dokument, který narýsuje rozvoj města na desetiletí dopředu. U toho chceme být.

Když ale rozebereme Spolu na jednotlivé strany, tak jste po ANO získali nejvíc mandátů – vy jich máte 13 a ODS 10.

Ano, jsme skutečně nejsilnější vládní stranou v pražském zastupitelstvu. Předpokládám, že se k personáliím někdy dostaneme, ale teď tato otázka není na pořadu dne.