Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) v doprovodu svého advokáta Eduarda Bruny dorazil zhruba v osm ráno k pražskému městskému soudu, který začal projednávat kauzu údajného dotačního podvodu při stavbě kongresového areálu Čapí hnízdo. Před vstupem do jednací síně zopakoval, že je nevinný a že je jeho proces politický. Dodal, že věří v nezávislost soudu a věří české justici.

Ještě před jednáním navrhl Andrej Babiš soudci Janu Šottovi, aby podal podnět Nejvyššímu soudu, zda jeho obvinění a vydání sněmovnou ke stíhání bylo v souladu se zákonem a byla zachována totožnost skutku – tedy zda je stíhán přesně za to, k čemu ho sněmovna vydala. Soudce to ale odmítl, protože s uvedenou námitkou přišel Babiš již dříve a byla podle něj již vypořádána. „Není proto nutné to Nejvyššímu soudu předávat,“ konstatoval Šott.

Vzápětí vyzval žalobce Jaroslava Šarocha, aby začal přednášet obžalobu. Ten ji začal číst v 9.09. Čtení obžaloby trvalo 24 minut. Na závěr Šaroch zdůraznil, že se Jana Nagyová dopustila dotačního podvodu a poškození zájmů EU, Babiš pak pomoci k němu.

Někdejší předseda vlády spolu se svou někdejší poradkyní Nagyovou (dříve Mayerovou) podle státního zástupce způsobili škodu 50 milionů korun.

Jako poškozený se přihlásil advokát Tomáš Matoušek s tím, že požaduje dvacet milionů korun. Jako důvod uvedl, že on dotaci nedostal kvůli tomu, že ji nezákonně dostala Farma Čapí hnízdo. Soud to ale na místě zamítl.

Soud pak upozornil na to, že žalovaní mohou uzavřít dohodu o vině a trestu. Jeden z advokátů Jany Nagyové Josef Bartončík stíhání označil za absurdní. „V celém spise není ani zmínka o společném jednání mé klientky s Andrejem Babišem. To představuje značnou skutkovou trhlinu,“ uvedl. Ve své řeči vypočítával „nezhojitelné“ vady, které obžaloba má. Zejména se zabýval tím, jak jeho klientka mohla utajovat vlastnictví farmy Andrejem Babišem.

Poukázal na to, že přílohou žádosti o dotaci je smlouva o strategickém partnerství Farmy Čapí hnízdo s Agrofertem. „To, co měla podle obžaloby složitou konstrukcí zatajit, mu dala černé na bílém,“ konstatoval. „Moje klientka je vinna, že na nepoložený dotaz neodpověděla,“ uzavřel Bartončík zhruba dvacetiminutovou řeč s odkazem na to, že se Nagyové nikdo nezeptal, kdo farmu skutečně vlastní.

Po obhájci Nagyové Josefu Bartončíkovi se slova ujal jeho bratr Michael. Ten totiž hájí Andreje Babiše. Kritizoval zejména to, že Nejvyšší státní zástupce zrušil původní rozhodnutí žalobce Šarocha, který v září 2019 napoprvé celou kauzu odložil. Poté Šaroch nechal doplnit některé důkazy a napodruhé již obžalobu podal - byť pouze na Babiše s Nagyovou. Původně policie stíhala dohromady 11 lidí včetně Babišovy manželky Moniky.

Bartončík se opět snažil zpochybnit legálnost Babišova vydání ke stíhání. Poukazoval na to, že žalobce v žádosti o vydání sněmovnou uvedl, že je stíhán jako organizátor trestné činnosti dalších deseti spolupachatelů. „Právě a pouze pro tento konkrétní skutek byl vydán souhlas poslanecké sněmovny k jeho stíhání,“ uvedl Bartončík. Obžaloba ale nakonec popisuje roli Babiše pouze jako jednání pomocníka hlavní pachatelky. A to poté, co stíhání většiny obžalovaných v průběhu pěti let od obvinění zastavil. „Je otázkou, zda neuvedl zastaralý popis jednání, aby si zajistil hladší průběh projednávání v poslanecké sněmovně,“ dodal.

Babišův obhájce poukazoval i na to, že farma v době, kdy dostala dotaci, přesně splňovala definici malého a středního podniku, jak je popsala dotační pravidla Evropské unie. „Farma Čapí hnízdo nemohla být propojena s podniky skupiny Agrofert způsobem popsaným v obžalobě,“ uvedl.

„Já jsem rád, že to všichni uvidí. Ty moje argumenty na tu vlastně nepravdivou obžalobu. Bylo to samozřejmě politicky motivované trestní stíhání,“ prohlásil Babiš ještě před začátkem jednání. Dodal však, že věří, že soud bude nezávislý.

První lidé, kteří mají zájem jednání sledovat, dorazili už před 07:00 před budovu soudu, kde od rána také hlídkují policisté. Před soudní síní obdrželi vstupenky. Novináři a veřejnost zaplnili celou soudní síň, místa na balkonu však zůstala prázdná. Někteří návštěvníci z řad veřejnosti na Babiše při jeho příchodu do jednací síně pokřikovali „Konečně!“ nebo „Bureši, dnes nadešel tvůj soudný den!“.

Před jednáním se před soud dostavili také zástupci spolku Milion chvilek pro demokracii, kteří přivezli klec s kavalcem uvnitř – symbolickou celu pro Babiše. „Cílem akce není ovlivnit soudní proces nebo říkat soudu, jak má anebo nemá rozhodnout. Instalace má upozornit na hrozbu a bizarnost situace, která by mohla nastat, kdyby se poslanec Babiš, který se už teď aktivně chystá na úlohu prezidenta, opravdu pro kandidaturu rozhodl a ve volbách uspěl,“ uvedla k tomu mluvčí skupiny Hana Strašáková.

Vězeňskou kancelář prezidenta Babiše, jak Milion chvilek celu nazývá, čeká v průběhu týdne ještě návštěva zámku v Lánech, Čapího hnízda, pankrácké věznice nebo budovy Mafry na pražském Smíchově. Organizátoři plánují i „první oficiální návštěvu Slovenska“. „Vězeňská kancelář tak bude částečně kopírovat reálné kroky, které hlava státu zpravidla na počátku svého úřadu dělá,“ dodala Strašáková.

Obžaloba uvádí, že Babiš svým vlivem a činností podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby Farma Čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace pro malé a střední podniky. Podle státního zástupce si byl přitom vědom toho, že společnost je propojená s firmami z jeho holdingu Agrofert. Úspěšnou žádost o dotaci podala v únoru 2008 Nagyová, tehdejší místopředsedkyně představenstva Čapího hnízda.

Nagyová je obviněna z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů EU, Babiš pak z pomoci k dotačnímu podvodu. Oběma hrozí až desetileté vězení, státní zástupce pro ně žádá tříleté podmínky. Navrhl pro ně také peněžité tresty – pro Babiše desetimilionový, pro Nagyovou půlmilionový. Babiš proces označuje za politický a tvrdí, že skutečným důvodem stíhání je snaha odstranit ho z politiky.