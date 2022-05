Vyberte si samopal nebo granát, zaplaťte a peníze půjdou na nákup opravdových zbraní na Ukrajinu. Tak láká k podpoře Ukrajiny nová kampaň Dárek pro Putina, která odstartovala ve středu. Fiktivním eshopem Zbraneproukrajinu.cz se zbraněmi chce podpořit ukrajinskou armádu nákupem válečného vybavení. Během 48 hodin vybrali organizátoři 7,1 milionu korun.

Nejvíce lidé přispívají na tanky, protitankové systémy a velký zájem je i o munici a granáty. „Těší mě zájem o náš fiktivní e-shop, ale ještě víc mně dělá radost to, že lidé chtějí Ukrajině pomoci. Uvědomují si, že vyzbrojením ukrajinské armády bráníme tomu, aby se jednoho dne nemusely naše ženy a děti schovávat po sklepích před ruským agresorem,“ řekl podnikatel Dalibor Dědek, který stojí za celým projektem.

Konkrétní produkty, které zákazník v internetovém obchodu vidí a může si je prohlédnout, slouží pouze jako představa o tom, jak je vybavení do války drahé. Reálné vybavení, které se za peníze koupí, nechtějí organizátoři projektu zveřejňovat. Vybrané peníze jdou na účet, který zřídilo ukrajinské velvyslanectví hned po začátku ruské invaze.

Na několikamilionovou částku doposud přispělo 931 dárců. Průměrně posílají pomocí platební karty přispěvatelé 2340 korun. „Vyšší částky přicházejí převážně bankovním převodem. Mezi nejžádanější položky e-shopu patří munice, granáty a souprava na dezinfekci vody. Ale zdaleka nejvíc lidé přispívají na pořízení tanků a protitankových systémů Javelin,“ uvedl Jura Ibl, který stojí za tvorbou a administraci portálu.

Ačkoliv má kampaň za sebou pouhé dva dny existence, je o ni velký zájem. Dokonce si jí všímají i zahraniční země. „Je vidět, že se to šíří virálně. Ačkoli byla stránka spuštěna jen v češtině, má velikou návštěvnost z Německa, Švédska, USA, a dokonce i z Jižní Koreje. Proto jsme přes noc vytvořili anglickou verzi, která už běží na www.weaponstoukraine.com . Další jazykové mutace budou následovat,“ doplnil Martin Ondráček, spoluautor kampaně.

Vznik kampaně zdůvodnil podnikatel Dalibor Dědek tím, že už „nemůže každý večer před večeří koukat na to, jak někdo vraždí děti a střílí do obytných domů a nemocnic“. S projektem chce oslovit primárně státy, které jsou konfliktu svou polohou nejblíže. To znamená Polsko a pobaltské země. Kampaň podpořila i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.