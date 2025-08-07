Vladimir Putin má na rozdíl od Ukrajiny čas – vytahuje do války lidi z východu země, které posílá na smrt, naznačuje europoslanec za Starosty a nezávislé Jan Farský. Poměr padlých vojáků je i podle amerického prezidenta za letošní rok nesrovnatelně vyšší na straně útočníka. „Ztráty na straně Ruska jsou prý desetinásobné, přesto jim nedochází lidé,“ konstatuje host Zuzany Tvarůžkové.
Farský se vyjádřil také k domácí politice. Klidnou kampaň před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny nečeká. „Celkově je politika čím dál expresivnější a náročnější, z toho pohledu budou volby bouřlivé,“ říká. „Bude to o velkých útocích i falešných odhaleních. Pravdy, která zazní ve volbách, se tolik nebojím, jako mám obavu z těch lží, které když se spustí ve správnou chvíli, tak mají obrovskou sílu, i díky sociálním sítím a řetězovým mailům,“ varuje.
Europoslanec mluvil i o zklamání části voličů z výkonu současného kabinetu. „Určitě očekávání od této vlády byla obrovská,“ přiznává Farský. Podle něj je ale její přístup v některých oblastech rozporuplný. V té souvislosti zmiňuje vyjádření předsedy vlády Petra Fialy k dodávkám amerických zbraní na Ukrajinu, za které by měla platit Evropa. „Češi okamžitě ústy premiéra řekli, ale my platit nic nebudeme, my na to nemáme. Je to takové obojaké, nijaké,“ kritizuje Farský.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist