Je libo samopal za jedenáct tisíc či tank za třicet milionů? Nová kampaň Dárek pro Putina chce oslovit dárce skrze fiktivní e-shop Zbraněproukrajinu.cz, kde mohou lidé přispět na nákup skutečných zbraní pro ukrajinskou armádu. „Nechceme, aby Rusko přesně vědělo, jakou výbavu mohou u ukrajinských vojáků čekat,“ vysvětlili organizátoři důvod, proč se zbraně v e-shopu liší od těch, které se na Ukrajinu skutečně kupují.

Konkrétní produkty, které zákazník v internetovém obchodu vidí a může si prohlédnout, mají sloužit spíše jako představa o tom, jak je vybavení do války drahé. Pokud si například kupující vybere, že chce koupit náboje do odstřelovací pušky, nejdříve klikne na vybraný produkt a posléze přispěje danou částkou. V tomto případě 580 korunami. Zvolit ale také může libovolnou jinou sumu, výše příspěvku je na jeho rozhodnutí.

Vybrané peníze jdou na účet, který zřídilo ukrajinské velvyslanectví hned po začátku války. Za ně se pak koupí zbraně a vybavení pro ukrajinskou armádu. „Nejdůležitější jsou zbraně, protože musíme zvítězit, abychom mohli dál žít. Budeme bojovat až do vítězství,“ řekl ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis, který se představení kampaně zúčastnil.

Za projektem stojí podnikatel Dalibor Dědek. Původně se snažil přimět západní země, aby prosadily zřízení humanitárních koridorů. Když zjistil, že to nevyjde, vydal se jiným směrem. „Pochopil jsem, že tudy cesta nevede. Důležité pro mě bylo setkání s Šimonem Pánkem (ředitel Člověka v tísni, pozn. red.), který mi řekl, že vybrali tolik peněz, že to nedokážou v tuhle chvíli použít. Lidem, kteří to v tuhle chvíli potřebují, těm nedokážou pomoc doručit,“ uvedl Dědek.

Vznik kampaně zdůvodnil podnikatel pro HN tím, že už nemůže každý večer před večeří koukat na to, jak někdo vraždí děti a střílí do obytných domů a nemocnic. „Jedinou pomocí pro lidi tam je ukrajinská armáda. A ta to nemůže dělat s holýma rukama,“ dodal Dědek.

