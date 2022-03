Česko se postupně dostává na hranu svých kapacit, do dvou týdnů země nebude mít dostatek vhodných míst, kde by mohla po delší čas ubytovávat válečné uprchlíky z Ukrajiny. HN to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s tím, že stát je schopný nabídnout vhodná lůžka pro asi čtvrt milionu lidí, utečenců však může přijít více než 400 tisíc. Stát proto žádá o pomoc EU. Už nyní se ale potíže prohlubují. V některých velkých městech jsou nouzové ubytovací kapacity vyčerpané. Ubývají i nabídky majitelů penzionů a hotelů, některým nestačí avizovaná platba 180 korun za nocleh jednoho uprchlíka. Museli by na ně doplácet ze svého a na to se po pandemii koronaviru necítí ekonomicky silní.

Ukrajinu napadla ruská armáda, která ostřeluje i civilní cíle, domy, auta, nemocnice, školy. Před bombami prchají hlavně ženy, děti a senioři. Většina mužů zůstává a bojují společně s profesionálními vojáky.

Praha, která už v tuto chvíli nemá volná lůžka pro přicházející utečence, hledá nouzová řešení v tělocvičnách. „Vyzýváme pražské provozovatele zařízení k pomoci při zajištění hromadného ubytování. Náklady vám budou kompenzovány z přislíbeného státního příspěvku v hodnotě 180 korun za dospělého a 100 korun za dítě do 10 let na noc,“ vyzval pražské podnikatele primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti).

