Prezident by neměl být překvapivý tah z nějaké estrády, zní od čerstvě zvoleného druhého muže hnutí ANO Karla Havlíčka. „Má to být člověk, který má politické zázemí a velkou skupinu podporovatelů. Andrej Babiš velkou skupinu podporovatelů má,“ zmiňuje v rozhovoru pro HN bývalý ministr průmyslu, obchodu a dopravy.

Do hnutí Havlíček sice vstoupil teprve loni na podzim, v sobotu na celostátním sněmu si však hned řekl o pozici prvního místopředsedy – a při volbě do nejužšího vedení získal nejvíc hlasů ze všech. Zároveň nepopírá, že časem může Babiše v pozici šéfa i nahradit.

HN: Andrej Babiš na sněmu mluvil o tom, že je předsedou naposledy. Dá se říct, že si ANO ve vás našlo jeho nástupce?

To je vaše tvrzení. ANO si našlo prvního místopředsedu a já jsem rád, že jsem dostal takhle silný mandát: 82 delegátů (z 93, pozn. red.). Přiznám se, že takhle silný mandát jsem nečekal. Ale rozhodl jsem se po volbách, že nepřijmu nabídku z byznysového ani univerzitního prostředí, ačkoli to byly nabídky snů, a že si to odpracuji na půdě parlamentu a hnutí ANO. A jsem připraven to dělat, abychom se zase vrátili.

