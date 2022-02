Andrej Babiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO. Na sobotním sněmu obdržel 76 z 95 hlasů přítomných delegátů, protikandidáta neměl. Babiš ve svém proslovu na sněmu řekl, že do čela hnutí kandiduje naposledy. „Různí politologové říkali, že hnutí ANO je hnutí jednoho muže. Možná to byla trochu pravda v prvních letech, ale to už dávno není,“ řekl Babiš s tím, že se po něm najde určitě někdo, kdo hnutí převezme. V roce 2024, kdy se bude konat další sněm, si bude muset hnutí podle Babiše najít nového silného lídra. Zda on sám bude teď kandidovat v prezidentské volbě, ale zatím neřekl.

Babiš ve svém projevu také zmínil, že žádná vláda se předtím nesetkala s tak bezprecedentní krizí, která zasáhla zdravotnictví, ekonomiku, ale hlavně společnost, rodiny a životy, tak jako pandemie covidu. „Ne vždy se všechno povedlo, ale vždy jsme jednali tak, abychom ochránili naše občany,“ řekl. Poděkoval zdravotníkům, hygienikům, učitelům, vojákům, hasičům či prodavačkám za jejich nasazení, a také lidem, kteří dodržovali protikoronavirová opatření.

Strany nyní sdružené ve vládě, tedy Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se Starosty a nezávislými (STAN), podle Babiše zneužívaly krizi v politickém boji. V době, kdy zemi zasáhla největší koronavirová vlna, podle něj tehdejší opozice s ničím nepomohla, naopak zpochybňovala rozhodnutí vlády a rozeštvávala společnost.

Proti podobným Babišovým argumentům se nynější koaliční subjekty často ohrazovaly s tím, že i v roli opozičních stran nabízely vládě mnoho vlastních návrhů a požadovaly též pravidelná jednání kabinetu s opozicí.

Předseda hnutí také míní, že by ANO vyhrálo sněmovní volby, kdyby se strany nesdružily do koalic. Babiš si stojí za tím, že při povolební situaci byl odchod do opozice jedinou rozumnou cestou, i když tím podle svých slov „rozzlobil“ prezidenta Miloše Zemana. Ten byl připraven Babišovi dát dva pokusy na sestavení vlády, předseda ANO to ale nakonec odmítl.

„Mohli jsme situaci natahovat a vládnout v demisi třeba dva roky, ale vnitřně cítím, že by to nebylo správné, poškodilo by to naše hnutí i atmosféru v naší zemi,“ poznamenal. Spolu a Piráti se STAN se ihned po volbách domluvili na společném postupu, ve sněmovně mají dohromady 108 křesel. Babišův kabinet podle šéfa ANO příkladně předal úřady novým ministrům. Teď má být ANO podle staronového předsedy konstruktivní opozicí, která bude hlídat současnou vládu.

K tomu se po Babišově znovuzvolení vyjádřil na Twitteru současný premiér Petr Fiala. „Gratuluji Andrejovi Babišovi ke znovuzvolení předsedou hnutí ANO. Doufám, že jeho slova o konstruktivní opozici nezůstanou jen na papíře,“ napsal Fiala.

Sněm hnutí ANO pokračuje dalšími proslovy jednotlivých členů. Prvním místopředsedou hnutí byl zvolen bývalý ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. V hnutí má silnou pozici také exministryně financí Alena Schillerová. Ta však těsně před sněmem čelila kritice za to, že si během působení na ministerstvu z veřejných peněz platila fotografa, jehož snímky používala na svou osobní propagaci na Instragramu.

Od kandidatury do vedení hnutí odstoupil ostravský primátor Tomáš Macura. Vnitrostranický kritik to zdůvodnil tím, že se mu nepodařilo vybudit poptávku k vnitřní diskusi v hnutí. Ve dnešním projevu kritizoval, že ve městech volí ANO jen penzisté a „městská chudina“. Apeloval na to, aby se opoziční hnutí snažilo přitáhnout hlasy mladých lidí, živnostníků a podnikatelů.