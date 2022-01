„Není to tak, jak to na první pohled vypadá. Žádné velké vítězství pro Česko to není a Karel Havlíček potvrzuje, že byl nejméně kompetentní ministr za posledních třicet let,“ říká bývalý premiér Mirek Topolánek působící v holdingu EPH k návrhu Evropské komise zařadit přechodně jádro a plyn mezi udržitelné zdroje energie.