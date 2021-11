Každou chvílí přibývají okresy, kde je potřeba testovat stovky tisíc dětí na přítomnost koronaviru. Zásoby testů ministerstva školství se ale zmenšují a příkaz doobjednat další může vydat jen vláda. Ta ale mlčí a ministrovi školství Robertu Plagovi (za ANO) začínají téct nervy.

U Státních hmotných rezerv mělo ministerstvo školství uskladněno na 2,6 milionu testů a přes půl milionu během týdne hasiči rozvezou do deseti krajů. Vláda ale nařídila povinné testování v dalších 23 okresech, celkem se příští pondělí povinně otestují školy v 31 okresech a zásoby se zmenšují.

Ve Správě státních hmotných rezerv zatím nemají informaci o tom, že by měly antigenní testy začít nakupovat. „Ministerstvo školství má prozatím zásobu antigenních testů, a pokud bude potřeba nakoupit, musí rozhodnout vláda o jejich pořízení naší cestou. V dynamickém nákupním systému nicméně máme evidovaných 42 firem, takže jsme v případě potřeby připraveni rychle reagovat,“ řekla pro HN mluvčí Správy státních hmotných rezerv Aneta Procházková.

První vlna testování na školách proběhla ve třech kolech na začátku září. Záchyty byly tehdy nízké, denní přírůstky nakažených v Česku se pohybovaly kolem stovek. Nyní se vláda rozhodla k cílenému testování dětí v rozmezí šesti až 18 let v osmi okresech, jejich seznam se ale příští pondělí rozšíří.

„Ministr Plaga opakovaně upozorňoval vládu na to, že ve Státních hmotných rezervách jsou v tuto chvíli zhruba dva miliony kusů testů, a pokud by mělo dojít k plošnějšímu testování ve školách, bude třeba další antigenní testy dokoupit,“ řekla HN mluvčí MŠMT Aneta Lednová s tím, že ministerstvo požadovalo odpověď na to, kolik testů bude potřeba, už v září. „Do dnešního dne měla paní hlavní hygienička od Ústředního krizového štábu uloženo, aby jednoznačně řekla, kolik testů pro testování ve školách bude ministerstvo zdravotnictví do konce roku potřebovat. Dle našich informací byla její odpověď nula,“ dodala Lednová s tím, že i přes snahy MŠMT a tvrzení odborníků není strategií ministerstva zdravotnictví žáky ve školách plošně testovat.

Plaga pro ČTK v pondělí uvedl, že o lokálním testování na covid-19 ve školách mělo ministerstvo zdravotnictví rozhodovat podle predikcí vývoje epidemie, nikoliv podle týden starých dat o počtu nakažených. Plaga kritizuje resort zdravotnictví také kvůli tomu, že nemá jasnou strategii pro fungování škol. Do konce roku podle něj ministerstvo zdravotnictví nechce pro školy ani přiobjednat žádné další testy.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová v rozhovoru pro HN řekla, že se nemůžou rozhodovat na základě predikcí, ale jasných dat. Navíc se podle ní plošné testování žáků nedoporučuje. „Dohodlo se, že se vždycky v neděli rozhodne, kde se s ohledem na incidenci provede testování ve školách. Původní doporučení klinické skupiny, které je stále platné, vůbec neuvažovalo o plošném screeningovém testování ve školách. Na nynějším jednání došlo k této dohodě,“ řekla Svrčinová minulý týden. K testování se přistoupí v případě, že v okrese překročí sedmidenní incidence 300 nových případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel.

Testování se v pondělí účastnilo přes 160 tisíc žáků v okresech České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. V pondělí se netestovalo například v Praze. Magistrát proto vyzval školy, aby děti i tak otestovaly. Pro testování se rozhodlo například 15 škol v Praze 6. Ve čtrnácti se testovalo metodou PCR, v jedné antigeny. „V tomto případě se nákaza prokázala ve dvou případech. Na výsledky PCR testů bude potřeba počkat 24 hodin,“ vysvětlil mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich. Testování zaplatí městská část, která na to uvolnila přes 1,5 milionu korun.