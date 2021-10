Havlíček: Babiš by měl kandidovat na prezidenta, lidi ho znají. Koalice jsou podvůdek Autor ▪ DVTV

Babiš by měl kandidovat na prezidenta, lidé ho znají, ANO by mělo mít svého kandidáta. Článek 66 by ještě neměl být aktivován, situace k tomu nedospěla, říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček z hnutí ANO. Radek Vondráček udělal řadu chyb, ale neměly by ho dehonestovat. Je to slušný člověk, sněmovnu vedl dobře. Práce v opozici bude jiná, ale ozdravná, dodává.