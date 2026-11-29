Prezident Pavel by nyní znovu kandidoval na funkci hlavy státu, neboť jsou zatím naplněny jeho podmínky týkající se zdraví a veřejné podpory. řekl to v rozhovoru pro Českou televizi.
„Když bych se měl řídit podle těch kritérií, o kterých jsem hovořil, to znamená zdraví jak mé, tak rodiny, tak dnes ty podmínky jsou. Ale jestli takové budou i v příštím roce, to si dnes samozřejmě netroufám tvrdit,“ uvedl Pavel ke své možné kandidatuře.
Česko čekají prezidentské volby začátkem roku 2028, přičemž se musí uskutečnit do 9. března, kdy Pavlovi skončí současný prezidentský mandát. Jejich termín vyhlásí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) už na podzim příštího roku, kandidáti se patrně budou muset oficiálně přihlásit do konce nadcházejícího roku.
Podle zářijového průzkumu agentury STEM/MARK lidé jako příštího prezidenta nejčastěji zmiňovali právě Pavla. S výrazným odstupem následuje premiér Andrej Babiš (ANO), který ale svou opětovnou kandidaturu proti Pavlovi vyloučil. Podle něj by vláda měla nominovat jiného společného kandidáta. Šest z deseti dotázaných v průzkumu zatím nemělo preferovaného kandidáta na budoucího prezidenta.
Pavel zároveň v rozhovoru pro ČT silně zkritizoval působení Jaromíra Zůny (za SPD) v čele ministerstva obrany. Považuje ho v poslední době jako destruktivní a škodící České republice. Zdůvodnil to personálními kroky nynějšího ministra obrany i jeho postojem k Ukrajině. Vidí za tím vliv vládního hnutí SPD, které Zůnu do vlády nominovalo.
„V poslední době musím říct, že jeho (Zůnovo) působení vnímám spíše jako destruktivní, jako škodící České republice, než jako věc, která by nám jakkoliv pomáhala,“ prohlásil prezident na adresu svého bývalého podřízeného v době, kdy byl náčelníkem generálního štábu. V letech 2015 až 2018 byl Pavel předsedou Vojenského výboru NATO.
Konkrétně Pavel vytkl Zůnovi opakované bránění současnému náčelníkovi generálního štábu Miroslavu Hlaváčovi v cestě na Ukrajinu s cílem získat od protějšků zkušenosti, „některá nestandardní personální opatření v rámci resortu“ nebo neustálou snahu omezovat výdaje na obranu a opakované tvrzení, že výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu stačí.
„Mám za to, že je to v souladu s politikou, která je veřejně deklarovaná ze strany SPD,“ uvedl prezident. Podle něj toto hnutí dává dlouhodobě najevo, že jeho prioritou nejsou ani výdaje na obranu, ani spojenecké závazky a ani podpora Ukrajiny, která čelí pátým rokem ruské agresi.
Zůna například začátkem listopadu odvolal generála Radka Haratka z velení kybernetických a informačních sil. Od prosince má Haratek působit jako poradce náčelníka generálního štábu Hlaváče. Ministr v říjnu uložil Hlaváčovi, aby navrhl Haratkovo přeložení na jiné služební místo. Haratek předtím požádal o předčasné ukončení služebního poměru, ministerstvo obrany však jeho žádosti nevyhovělo s odůvodněním, že nebyla dostatečně podložená.
Na jmenování Hlaváče novým šéfem armády se dohodla vláda v květnu, jediný Zůna pro něj nehlasoval. Řekl tehdy že si uměl představit jiného kandidáta.
Předseda SPD Tomio Okamura označil kritiku za pochvalu práce svého hnutí. SPD podle něj navzdory tlaku okolí dodržuje svůj program a předvolební sliby.
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