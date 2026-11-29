V neděli ráno zaznamenal Portál občana pokus o kybernetický útok. Data podle Digitální a informační agentury neunikla. "Dnes v ranních hodinách jsme zaznamenali pokus o kybernetický útok na Portál občana. Situaci řešíme se všemi relevantními orgány a uživatelům se omlouváme za dočasnou nedostupnost tohoto portálu. Podle našich informací nedošlo k úniku dat, z preventivních důvodů však dočasně znepřístupňujeme i Portál veřejné správy. Děkujeme za pochopení," uvedla v tiskové zprávě Digitální a informační agentura s tím, že další informace by měla oznámit v průběhu nedělního dopoledne.
Chvíli po oznámení ještě bylo možné se do Portálu občana přihlásit, stát jej však z preventivních důvodů dočasně odpojil. Nyní je v názvu stránky nápis „Hacked by Gothic Panda Enterprises“.
Odkazuje tedy na název relativně známou kybernetickou špionážní skupinu. Zda však ona stála za útokem, není známo.
Tento text byl zaznamenán pří útocích na různé weby v Evropě, například v sobotu na portál andorrské policie. Útočník do něj nahrál fotku kresleného prasete jako policisty s nápisem ACAB („All Cops Are Bastards“ (česky přibližně „Všichni policajti jsou parchanti“ – pozn. red.).
V případě viditelných vzkazů útočníka jde často o nezávislé hackery, bezpečnostní testery či digitální vandaly, kteří ale napíšou název někoho jiného. Skutečné státní špionážní skupiny podle expertů své útoky tímto způsobem obvykle veřejně neoznamují, protože jejich cílem je zůstat v síti co nejdéle bez povšimnutí.
Skutečná skupina Gothic Panda je známá také jako APT3. Podle zpravodajských služeb jde o čínskou státem sponzorovanou skupinu napojenou na čínské ministerstvo státní bezpečnosti. Zaměřuje se především na kybernetickou špionáž a krádeže duševního vlastnictví v odvětvích letectví, obrany, telekomunikací, technologií a dopravy. V minulosti cílila na organizace v USA, Evropě a Hongkongu.
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