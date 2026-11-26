Andrej Babiš chce kupovat systém obrany proti balistickým střelám, i když na něj jeho vláda nevyčlenila peníze. Ani neřekla, jaké projekty by armáda případně měla oželet a místo nich se soustředit na tento. Ještě potřebnější je ale schopnost bránit se proti dronům. A ani s touto schopností armádní rozpočet pro nejbližší roky nepočítá. O co tedy jde Babišovi především? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Pro miliardy do Bruselu
Ve čtvrtek a v pátek budou lídři zemí EU v Bruselu jednat o příštím společném rozpočtu. Postoj Česka je jasný. „Potřebujeme X peněz, které máme v programovém prohlášení vlády,“ sdělil Andrej Babiš na jednání Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Objem je tedy teoreticky nekonečný, v praxi chce premiér získat víc na dotacích pro chudší české regiony a zemědělce. To je pozice, kterou by měla jakákoliv česká vláda. Pochopení pro to, že ekonomicky významnější dopad by měl přesun výdajů ve prospěch vědy, výzkumu, inovací a dalších společných evropských projektů se v tuzemsku nenosí. Na co chce Babiš peníze konkrétně použít, co na to další státy EU a jak se premiér aktuálně staví k Ukrajině? Čtěte tady.
Co se dočtete dál
- O jaké revoluci v EU Babiš mluví, a proč by zásadně poškodila Česko?
- Co je jeho hlavním motivem ohledně protiraketové obrany?
- Kdo před lety téměř přesně předpověděl ekonomické problémy dnešního Německa?
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