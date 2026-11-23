Agresivní jízda, nedovolené závody v provozu i ujíždění před policistou mají být při ohrožení života či zdraví trestným činem. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO), který schválenou novelu trestního zákoníku předložil. Návrh zahrnuje také zvýšení postihů pro intoxikované řidiče, a to až na deset let vězení. Přísnější trestní sazbu chystá rovněž pro organizátory výroby a distribuce drog.
„To, co vidíme na našich silnicích, už není možné trestat pouze přestupkovým právem,“ prohlásil Tejc. Nový trestný čin ohrožení v silničním provozu má zahrnovat mimo jiné vybržďování nebo vytlačování jiných aut z pruhu při agresivním předjíždění. Na návrhu se podílela i ministerstva vnitra a dopravy.
Za agresivní jízdu až tři roky vězení a jednodušší zabavení auta. Nový paragraf projedná vláda
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