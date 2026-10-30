Pro právníky z mezinárodní advokátní kanceláře Clifford Chance jsou fúze a akvizice každodenní byznys. Česká pobočka sídlící v kancelářích v pražské Jungmannově ulici řeší v průměru vyšší jednotky větších akvizic ročně. A to pro zahraniční koncerny nebo i pro české investory v zahraničí.

Obchodní války, omezení volného trhu a rostoucí geopolitická nejistota posledních let ale začínají tradiční soutěžní M&A výrazně ovlivňovat. A podle Michala Jaška, jednoho ze čtyř partnerů advokátní kanceláře Clifford Chance, to rozhodně nejsou pozitivní změny.

„Když se posuzují protisoutěžní dopady, lze předložit ekonomické analýzy a bránit se. Když jde o národní bezpečnost, nemáte jako poradci přístup k jádru důkazů a právní obrana je velmi obtížná,“ řekl Jašek v rozhovoru pro HN.

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Co se dočtete dál

  • Jaké problémy přináší do fúzí a akvizic věci spojené s národní bezpečností.
  • Jaké změny chystá Evropská komise i český antimonopolní úřad.
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