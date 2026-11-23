Před rokem u pana K., majitele továren v několika zemích se 150 zaměstnanci, zahájil český finanční úřad daňovou kontrolu. Zpochybnil způsob, jakým si továrník skrze svou byznysovou skupinu vyplatil část vydělaných peněz. Využil totiž daňové zvýhodnění, které holdingová struktura umožňuje.
A není sám. Případů, kdy finanční správa takový postup odmítá, je stále více. Některé spory se dostávají až k soudům, kde majitelé holdingů prohrávají. Finanční správa letos navíc oznámila speciální kontrolní akci zaměřenou právě na holdingy. Dušuje se ale, že proti nim nijak nepřitvrdila. A že kdo má čisté úmysly, uspěje.
Co se dočtete dál
- Proč panuje nejistota kolem daňového osvobození u holdingů?
- Jak finanční správa hodnotí výplaty dividend bez daně?
- Kdo si může být jistý, že u soudu proti finančnímu úřadu uspěje?
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace