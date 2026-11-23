Firmy vyhlížejí rok 2027 s optimismem. Více než třetina z nich očekává vyšší výnosy než letos. Propouštění pak má v plánu jen 16 procent, naopak hledat nové lidi chce 28 procent. Nábor ale brzdí nedostatek pracovníků s dostatečnou kvalifikací. To vede k dalšímu omezování najímání juniorů, na druhou stranu ale i posílení pozice starších zaměstnanců. Komu firmy přidají nejvíce a jak se do toho promítnou nová pravidla o transparentním odměňování?
Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu Trh práce a odměňování 2027, do kterého se zapojilo 832 firem napříč obory i velikostmi. Data během října shromáždily jedny z největších zaměstnavatelských a personálních organizací v Česku.
Co se dočtete dál
- Kam budou firmy v roce 2027 shánět lidi.
- Co udělalo rozšíření AI s pozicí juniorů a seniorů na trhu.
- Kdo dostane přidáno a do jaké míry to ovlivní transparentní odměny.
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