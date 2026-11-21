Česká železnice řeší další nepříjemný incident. V sobotu dopoledne ujel z pražského nádraží Zahradní město nákladní vagon, který neřízený projel až na druhý břeh Vltavy na Smíchově. Informaci HN potvrdil ředitel nákladní divize ČD Cargo Radim Ječný.
K větším škodám nedošlo, dispečeři stihli okolní vlaky zastavit. Na Smíchově se pak vagon podařilo zastavit zaměstnancům Správy železnic.
Drážní inspekce mimořádnou událost vyšetřuje, potvrdil HN generální inspektor Jan Kučera.
Incident nápadně připomíná událost z prosince 2023, kdy podobně po Praze projel neřízený vagon RegioJetu, který ujel z depa v Malešicích. Zastavit se ho podařilo až na protějším svahu ve Vysočanech.
Podle informací HN došlo k incidentu v 10:55 při úvrati ve stanici Zahradní město. Když dieselová lokomotiva vagon objížděla, dal se samospádem do pohybu. Dispeřeři incident zaregistrovali včas a vagon nasměrovali mimo hlavní nádraží, na druhý břeh Vltavy. Kdyby projel i Smíchov, zastavil by zřejmě ve stoupání do Prokopského údolí. Protijedoucí osobní vlak od Nučic také delší dobu čekal, než se trať uvolní.
K žádným větším škodám podle zpráv od dispečerů nedošlo, kromě poškození jedné výhybky, kterou vagon takzvaně rozřízl. Vlaky v oblasti nabraly zpoždění i přes jednu hodinu.
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