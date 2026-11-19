Tento týden vyšla ve sbírce novela stavebního zákona. Definitivně tak skončily práce na jedné z nejdiskutovanějších předloh, která mimo jiné ruší současné stavební odbory a zavádí místo nich jeden centrální superúřad. Návrh kromě jiných výhrad čelil i kritice, že prakticky legalizuje černé stavby. Například tím, že neumožňuje zbourat nelegální stavbu, pokud by majiteli vznikla demolicí újma. Experti však upozorňují, že tak jednoduché to nebude a dodatečná legalizace černé stavby se stane spíše výjimečnou událostí.
Co se dočtete dál
- Jak novela mění strukturu stavebních úřadů a zavádí centrální superúřad.
- Za jakých podmínek může být dodatečně legalizována nelegální stavba.
- Jak se posuzuje, kdy by demolice byla prokazatelně nepřiměřená přínosům stavby.
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