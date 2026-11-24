Kočičí kavárna Mňauccino v Mladé Boleslavi oznámila před pár dny, že omezuje vstup malých dětí do podniku. Příčinou byly opakované incidenty, kdy děti bez dohledu rodičů běhaly po podniku, budily spící kočky a často je trápily. Před pár měsíci pak kanadská aerolinka Porter Airlines musela na poslední chvíli zrušit celý let poté, co si malé dítě na palubě před startem tvrdošíjně odmítalo zapnout bezpečnostní pás. Podobné případy vždy vzbudí otázku: Nepřehánějí to dnešní mámy a tátové s ohleduplným rodičovstvím a nevychovávají rozmazlence?
Celá generace rodičů se v posledních letech vymezila proti autoritářskému prostředí, ve kterém sama vyrůstala, povolila dětem otěže a místo trestů a výhrůžek se potomkům snaží své postoje vysvětlovat. Byla to snad chyba?
Co se dočtete dál
- Jaký je rozdíl mezi autoritářskou a autoritativní výchovou.
- Proč není rodičovský výbuch fatální selhání.
- Jak dětem ubližuje, když jim rodič nestanovuje hranice.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace