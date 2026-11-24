Určitě jste už takovou situaci zažili. Čím více se v určitém tématu vyznáte a čím pevnější je vaše přesvědčení o správnosti určitého řešení, tím hůře se vám daří přesvědčovat ostatní. Nemusíte se bát, nejste v tomto ohledu výjimkou a nesvědčí to o vaší argumentační neschopnosti či intelektuální nedostatečnosti. Neurověda pro to má relativně jednoduché vysvětlení. Upadli jste do kognitivní pasti, která se odborně nazývá prokletí znalostí (anglicky curse of knowledge).
Co se dočtete dál
- Proč jsou předpovědi expertů zatíženy systematickým zkreslením.
- Proč je tak těžké poznat píseň podle vyklepávání jejího rytmu.
- Jak překonat past prokletí znalostí.
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