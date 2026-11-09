Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) odvolal brigádního generála Radka Haratka z velení kybernetických a informačních sil. Od prosince bude poradcem náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče, oznámil šéf armády na síti X. Na personální změnu upozornil server Seznam Zprávy, jeho odvolání potvrdil i Zůna v rozhovoru pro XTV.
Zůna již v říjnu uložil Hlaváčovi, aby navrhl Haratkovo přeložení na jiné služební místo. Generál předtím požádal o předčasné ukončení služebního poměru, ministerstvo obrany však jeho žádosti nevyhovělo. Resort tehdy uvedl, že žádost o zkrácení služebního závazku nebyla dostatečně odůvodněná. Generální štáb naopak v polovině října sdělil, že Haratek má Hlaváčovu důvěru a ve své funkci nadále pokračuje.
S Haratkovým působením jsou spojeny také spory kolem armádních projektů Karel a Volby 2025. Poslanec Pavel Růžička (ANO) v minulosti tvrdil, že armáda při těchto aktivitách neoprávněně shromažďovala informace o politicích. Případy se zabývaly armádní inspekce a Vojenská policie. Zůna uvedl, že nebylo zjištěno spáchání trestného činu, armáda však dále prověřovala možné porušení vnitřních předpisů. Haratek i bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka obvinění ze zneužití armádních kybernetických sil odmítli.
V souvislosti s armádními cvičeními Zůna v rozhovoru uvedl, že podle informací, které má k dispozici, šlo o výcvik zaměřený na danou problematiku. Problém však podle něj spočíval v tom, že podobná cvičení by měla vycházet z hypotetických scénářů.
Zůna řekl, že vývoj případu sledoval a rozhodl se předložit veškerou spisovou dokumentaci k přezkoumání ministerstvu spravedlnosti. Dosavadní kázeňské řešení podle něj neodpovídalo závažnosti situace. „Těch problémů u velení a řízení, které je jinak excelentní, je povícero... Haratkovo setrvání ve funkci nebylo dlouhodobě udržitelné,“ dodal. Řekl, že o svém postoji informoval náčelníka generálního štábu, s nímž záležitost řešil delší dobu. Nešlo tak podle ministra o náhlé rozhodnutí. „Stejně by se v příštím roce blížil termínu, kdy z hlediska kariérního řádu by ho bylo potřeba dál posunout.“
Haratek stál v čele armádních kybernetických sil od roku 2023. Jeho pozici v čele Velitelství kybernetických a informačních sil by podle serveru Seznam Zprávy měl převzít jeho nástupce plukovník Ivan Mahr.
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