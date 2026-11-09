Ještě před covidem byla práce v IT profesí s jistotou nadprůměrného příjmu a puncem odborné nepostradatelnosti. Jenže s příchodem umělé inteligence se to významně změnilo – část pracovníků nahradila a další si zvykají na to, že se jejich práce mění především v management AI agentů. 

Na propouštění nedávno zareagovali čeští zaměstnanci technologické společnosti Mews – na konci října ohlásili ve firmě vznik odborů a chtějí jednat s vedením. Podle informací HN budou další následovat. Zlepšit pracovní podmínky se v poslední době v Česku snaží také pracovníci digitálních platforem, tedy především kurýři či taxikáři – v Česku jim v tom ale zatím brání skutečnost, že jsou OSVČ. 

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Co se dočtete dál

  • Proč se nedotknutelní IT specialisté uchylují pod křídla odborů.
  • Jaké jistoty chtějí prostřednictvím odborů vyjednat.
  • Jak by mohly odbory začít fungovat i pro OSVČ u platformové práce.
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