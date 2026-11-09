Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se omluvil za své výroky, ve kterých označil hokej za mužský sport a v souvislosti s jednáním o startu ruských hráček na mistrovství světa kategorie do 18 let uvedl, že „feministky“ budou muset přežít akci „bez ruských mužatek“. Macinka dnes po jednání vlády uznal, že jeho vyjádření bylo velmi nevhodné, a řekl, že ho to mrzí.
„Sice jsem tedy hovořil o ruských hokejistkách, nikoli o českých, ale to je myslím v tuto chvíli úplně jedno. Já vidím, jak ta následná interpretace mých výroků zasáhla celý český ženský lední hokej a taky celý sportovní svět. Musím říct, že mě to opravdu mrzí a je mi to skutečně líto,“ řekl. Poděkoval členům vlády, že téma při jednání kabinetu taktně přešli. „Asi jako by věděli, jak strašně mě za to doma seřvala manželka, paní Macinková, která mi tedy sdělila, že až bude naše dcerka větší a bude-li chtít, tak že ji zapíše do hokejového týmu a že já budu ten, kdo ji tam bude pravidelně vozit.“
Uvedl rovněž, že dnes telefonoval s generální manažerkou českého národního hokejového týmu, aby se hokejistkám omluvil. „Zastihl jsem je právě před tréninkem v Dánsku na hokejovém mistrovství světa. Takže poté, co já jsem si dal vlastní gól do vlastní branky, tak doufám teď budeme všichni držet palce, aby všechny ty ostatní góly už padaly pouze do branek soupeřek našich hokejistek.“
Zastydlá puberta a politická racionalita v jednom. Macinkovi se „mužatky“ zatím vyplácí, ale už brzy může narazit
Ministr o víkendu v pořadu CNN Prima News Partie řekl, že se tento týden kvůli potenciálnímu startu ruských hokejistek na mistrovství světa hráček do 18 let v Ostravě setká s vedením českého hokeje. Neumí si představit start ruských reprezentantek v ČR. Připomenul, že Česko nevydává ruským sportovcům víza. Dnes po vládě Macinka zopakoval, že se s vedením českého hokeje setká mimo jiné společně s ministrem pro sport Borisem Šťastným (Motoristé). Schůzka by se měla konat v následujících dnech, termín ještě není, dodal.
Šťastný dnes ráno řekl, že stát má dost právních nástrojů, jak předejít startu ruských hokejistek v Ostravě. Pokud by měly přijet z jiné země schengenského prostoru, záležitost by řešilo ministerstvo vnitra, uvedl při příchodu na zasedání kabinetu.
Členové vlády v uplynulém týdnu označili rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu o okamžitém návratu Ruska do mezinárodních turnajů za nešťastné. Opozice mluví o možnosti povýšení nařízení vlády ohledně víz pro ruské sportovce na úroveň zákona.
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