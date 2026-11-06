Unijní trh by měl brzy získat další ochranu před produkty zejména z asijských digitálních tržišť, které sice zákazníky potěší nízkou cenou, ale mohou obsahovat třeba nebezpečné chemické látky. Během několika týdnů hodlá Evropská komise představit balíček legislativních změn pod názvem Evropský akt o produktech (European Product Act), který má zpřísnit dohled nad trhem a dotkne se zejména dovozců ze třetích zemí. Jde o další opatření pro narovnání trhu po zavedení cel na malé zásilky z Číny.
Jak přesně budou nová pravidla vypadat, zatím není jasné. Ví se jen, že budou cílit na větší odpovědnost za zboží prodávané spotřebitelům v EU. Ačkoliv povinnost mít v unii odpovědnou osobu či zástupce již v pravidlech existuje, v praxi u zásilek z čínských tržišť často chybí nebo zůstává jen na papíře. Chystaná legislativa proto počítá s přísnější kontrolou zplnomocněných zástupců, aby za každý výrobek ručil dohledatelný subjekt se sídlem v EU. Řeč je přitom o takzvaných harmonizovaných produktech, jako jsou stroje, hračky nebo elektronika. Netýká se to například potravin nebo léků, které mají svá pravidla.
Co se dočtete dál
- Jak nová pravidla změní právní odpovědnost dovozců ze třetích zemí.
- Jak budou fungovat povinné digitální pasy výrobků a jaký rozsah informací budou obsahovat.
- Které skupiny výrobků dostanou přednostní nasazení digitálních pasů a kdy to začne platit.
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