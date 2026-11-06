Česko-německou novinářskou cenu pro rok 2026 dostal reportér Hospodářských novin Vladimír Ševela. Odnesl si ji v kategorii psané žurnalistiky. Ocenění se předávala v pátek večer ve Frankfurtu nad Mohanem. V tamním divadle Volksbühne vyzdvihl Česko-německý fond budoucnosti již pojedenácté novinářské práce, které přinášejí nové pohledy na sousední zemi. Ševela získal cenu za článek o sudetských Němcích, kteří se letos na jaře chystali na svůj první historický sraz, jenž se konal mimo Německo – byl uspořádán v Brně.
Autor mimo jiné popisuje, jak se účastníci vyrovnávali s razantním zpolitizováním akce ze strany českých vládních politiků a s hysterií, kterou u části obyvatel vyvolali. Rozhovory vedl s 97letou pamětnicí druhé světové války, psychoterapeutem z Dachau i třicetiletou předsedkyní Sudetoněmecké mládeže.
Vladimír Ševela získal Česko-německou novinářskou cenu už podruhé, poprvé to bylo v roce 2020 za reportáž o Lužických Srbech. Rok předtím se objevil za jiný text v nejužší tříčlenné nominaci. Do ní se v roce 2024 dostal také další článek Hospodářských novin, který napsala Zuzana Lizcová.
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Česko-německou novinářskou cenu v dalších kategoriích letos získali i žurnalisté z České televize a Českého rozhlasu. Ocenění je paralelně udělováno i novinářům z německých médií. V kategorii text si ji letos odnesl tým z Oberpfalz Medien, který popsal, jak Češi v pohraničí vnímají své německé sousedy. Další ceny získala televize Arte nebo rádio Deutschlandfunk Kultur.
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