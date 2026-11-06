Motoristy dosazený nový ředitel správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec dál učí na svém předchozím působišti – České lesnické akademii v Trutnově. Studenti jsou tam s ním ale hrubě nespokojení. Vyčítají mu, že chodí do hodin opakovaně pozdě a ukončuje výuku předčasně, během hodin si vyřizuje osobní záležitosti a nejeví o studenty zájem. HN získaly dopis, který řediteli školy zaslali studenti maturitního ročníku třídy, kde je Moravec třídním učitelem.
Co se dočtete dál
- Co studentům při hodinách jeho výuky vadí.
- Jak se chová jako třídní učitel.
- A jaké potíže má ve svém novém angažmá na správě Krkonošského národního parku.
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