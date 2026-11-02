Talk show Space4Women se vrací už podeváté, aby bořila stereotypy a představila ženy, které spoluutvářejí budoucnost kosmického sektoru. V rámci Czech Space Week 2026 se v pondělí 2. listopadu můžete těšit na večer plný inspirativních rozhovorů a osobních příběhů.
Letošními hostkami budou Claire Elss, Maria Fernández Molinero, Lenka Mikešová a Pavla Hubálková, které představí své profesní cesty v kosmickém právu, evropské politice, výzkumu a vědecké komunikaci. Podělí se o úspěchy i překážky, které je na jejich cestě provázely. Jak se ke své práci dostaly a co by poradily těm, kdo teprve začínají? Diskuse nabídne pohled do zákulisí jejich profesí a ukáže, kolik různých cest vede do vesmíru.
Speciálními hosty večera budou:
Frank De Winne, bývalý belgický astronaut a nyní šéf Evropského centra astronautů, který přiblíží, jak se stát astronautkou a co obnáší spolupráce s astronautkami a astronauty.
Indira Feustel, globální influencerka, popularizátorka vědy a vesmíru, manželka Andrewa Feustela, bývalého astronauta NASA a dnes hlavního astronauta společnosti Vast.
Večerem provede rektor Vysokého učení technického v Brně Ladislav Janíček.
Kosmický sektor může stále působit jako převážně mužský svět. Jeho hranice však posouvá řada úspěšných žen – vědkyň, inženýrek, manažerek, podnikatelek a dalších profesionálek.
Space4Women je inspirativní talk show, která propojuje ženy z různých oblastí kosmického sektoru a dává prostor jejich osobním příběhům, profesním cestám i zkušenostem s budováním kariéry v tomto oboru.
Akce proběhne v angličtině.
Czech Space Week je největší festival kosmických aktivit v Česku. Již od roku 2018 se vždy na podzim po celé České republice odehrávají akce pro odbornou i širokou veřejnost, studenty, seniory i rodiny s dětmi. Kompletní program Czech Space Weeku najdete na webu.
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