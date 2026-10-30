Kriminalisté obvinili bývalou poslankyni za hnutí ANO Margitu Balaštíkovou kvůli podezření z ovlivňování kontrol zlínské krajské hygienické stanice. Uvedla to v pátek večer Česká televize (ČT). Policisté stíhají v této kauze tři lidi, které podle ČT podezřívají ze zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování. Bývalá poslankyně opakovaně vinu odmítla. Stíhání tří osob ČTK večer potvrdila mluvčí zlínské policie Šárka Trnková. Vyjádření Balaštíkové se ČTK pokouší zjistit.
Zakleknout firmu je v pohodě, hlavně nezabíjet psy! Tři poučení z případu nadějné anoistky Margity Balaštíkové
Seznam Zprávy loni v létě zveřejnily nahrávky Balaštíkové a uvedly, že využila svého vlivu na vedení hygieny, aby její pracovníci začali provádět kontroly ve firmě jejího bývalého manžela. Balaštíková nahrávky označila za podvrh.
ANO se po zveřejnění informací rozhodlo poslankyni vyškrtnout z kandidátky pro sněmovní volby. Balaštíková tehdy oznámila, že pozastaví členství v hnutí.
Bývalý manžel poslankyně Josef Balaštík zmíněné nahrávky podle Seznam Zpráv pořídil v roce 2023 tajně v jejich domě po sérii konfliktů se svou tehdejší ženou. Na jedné z nich Balaštíková podle serveru plánuje "zakleknout" na firmu ChemProgres, jejímž jednatelem je právě její bývalý manžel, a úkoluje tím ředitelku zlínské hygieny Evu Sedláčkovou.
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