V Česku hlídá úniky na DPH už deset let systém kontrolního hlášení. Státy EU ale postupně přecházejí na účinnější metodu – elektronickou fakturaci, kdy podnikatelé posílají finanční správě digitální faktury ve stejném okamžiku jako svému odběrateli.
Jak zjistily HN, ministerstvo financí spolu s finanční správou začalo s myšlenkou zavedení e-fakturace na interní schůzce seznamovat podnikatele. Stát by se díky tomu nově dozvěděl o daňové povinnosti podstatně dříve než dnes. A navíc by měl i informaci, s čím firmy obchodují a za kolik. Česku přitom podle posledních dostupných údajů utíká na DPH přes 50 miliard korun ročně.
Co se dočtete dál
- Jaká nová digitální povinnost by mohla nahradit dosavadní kontrolní hlášení DPH.
- Co za varianty je ve hře a kdo je bude platit.
- Jak má e-fakturace snížit daňové úniky.
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