Při nedávné debatě v Poslanecké sněmovně o státním rozpočtu ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) prohlásil, že brzy zveřejní výsledky auditu Krkonošského národního parku (KRNAP). Na vrchlabské správě parku však o žádném probíhajícím ministerském auditu nic netuší. Obávají se však, že ministr využije ke kritice bývalého vedení parku i některých současných manažerů už několik let probíhající spor mezi správou parku a finančním úřadem o odpočet daně z přidané hodnoty (DPH). Správce daně parku vyměřil za roky 2021 a 2022 dodatečné platby ve výši skoro 25 milionů korun.

Park je však přesvědčený, že počítá svůj nárok na odpočet daně správně. Proti rozhodnutí se proto odvolal a byl připraven jít v případě nepříznivého rozhodnutí k soudu. Po nástupu Motoristů do čela resortu a dosazení nového, se stranou spřízněného ředitele parku Petra Moravce se však přístup správy ke sporu změnil. Podle zdrojů HN je pravděpodobné, že park bude muset ustoupit. A ve vrchlabské centrále se hovoří o tom, že ministr Červený se chystá případ využít k posílení pozice nového ředitele, který čelí kritice i výzvám k odstoupení.

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Co se dočtete dál

  • Na vrchlabské Správě Krkonošského národního parku se obávají, že ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) využije letitý spor správy s finančním úřadem o DPH k útoku na bývalé vedení parku a některé současné manažery.
  • V čem spor spočívá?
  • A proč může posílit pozici současného „motoristického“ ředitele Moravce?
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