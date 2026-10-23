Zisk ve stovkách milionů korun si sliboval od svého patentu na úpravu oleje na biopaliva pětašedesátiletý technolog Richard Hejda z Uherskohradišťska. Vysněné peníze nejen nezískal, ale přišel nakonec o dům, je v mnohamilionových exekucích, a navíc i bez patentu. Ze všeho viní právníka a bývalého ministra vnitra za ODS Ivana Langera, kterého si pozval jako spoluinvestora. Ten jej podle jeho slov o patent připravil.

Hejda proto podal na Langera žalobu, v níž chtěl, aby mu za zmizelý patent zaplatil deset milionů eur, tedy téměř čtvrtmiliardu korun. U soudů ale neuspěl. Jeho žalobu v lednu nejdříve zamítl Městský soud v Praze a Hejda tuto středu neuspěl ani s odvoláním. Langerovým advokátům by měl naopak platit další zhruba milion korun na nákladech prohraného sporu.

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