Děti, které se tento školní rok budou hlásit na střední školy a víceletá gymnázia, by pomalu měly začít s přípravami. Uchazeči o umělecké školy musí nově podat přihlášku už do 30. listopadu. Další změna oproti předešlým letům čeká také deváťáky. Největší přetlak bude jako každý rok na gymnáziích v Praze, Brně a Středočeském kraji.
Šance na přijetí zůstane v těchto oblastech zhruba stejná jako loni, protože žáků je v devátých i v pátých ročnících jen nepatrně více a míst na poptávaných středních školách zřejmě ani letos příliš nepřibude. Co bude z pohledu nadcházejících přijímaček důležité? HN přinášejí přehled.
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