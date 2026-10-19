Vláda na pondělním jednání jednomyslně podpořila novelu zákona, která má zastropovat počet asistentů ve školách a dát ředitelům možnost rozhodnout, do jakých tříd a k jakým žákům půjdou. Nově se do novely přidaly také požadavky Motoristů, které posilují pravomoci ředitelů škol a omezují možnost rodičů obcházet s dětmi více pedagogicko-psychologických poraden. Bez těchto dodatků nechtěli koaliční partneři novelu podpořit. Zároveň chtějí v úpravách výuky dětí s různými vzdělávacími potřebami ve školách pokračovat.
Asistenti pedagoga by podle novely už neměli být přidělováni k jednotlivým žákům na základě jejich diagnózy nebo speciálních potřeb, ale školy je dostanou přidělené plošně. Kolik jich bude, určí speciální výpočet. Roli v něm bude hrát například počet dětí ve třídách či žáků se znevýhodněním. O tom, která třída asistenta dostane, rozhodne ředitel. Asistenti by tak měli více působit jako podpora učitele a celé třídy, nikoli jen jednoho konkrétního žáka.
Školy s malým počtem žáků ve třídě však mohou o asistenty přijít. Odborníci upozorňují, že právě ty často vzdělávají více dětí se speciálními potřebami, a mohlo by jim to způsobit velké problémy. Volají po tom, aby ministerstvo zajistilo, že v nich děti nezůstanou bez pomoci.
Ministr školství Robert Plaga (ANO) minulý týden jednal se zástupci koaličních partnerů z řad Motoristů sobě i SPD o dalších změnách v inkluzi. Ti jinak odmítali jeho novelu podpořit. Dohodli se na tom, že by se mělo zrychlit a zjednodušit vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně i u rodičů, kteří ho dosud odmítali. Ředitel školy je rovnou k návštěvě poradny vyzve, pokud neuposlechnou, zasáhne orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Ten by už nově nemusel přezkoumávat, zda je to potřeba, což nyní musí.
Od září 2028 se zavede také takzvaná spádovost poraden. Motoristé tímto návrhem chtějí zamezit tomu, aby rodiče obíhali více poraden, pokud se jim závěry jednoho pracoviště nelíbí. Výsledky z poradny by se také měly skrz elektronický systém dostat rovnou do škol. Rodiče by se tedy nemohli rozhodnout, že je ve škole neodevzdají, což nyní mohou.
Kromě aktuálních úprav Motoristé budou požadovat další změny, některé chtějí načíst ještě formou pozměňovacích návrhů, až bude o novele jednat poslanecká sněmovna. Další pak připravit do budoucna. Podle ministra školství jde například o jednodušší zřizování speciálních tříd nebo o to, aby speciální školy nezřizovaly kraje jako dnes, ale měl je na starosti stát. Tomu se Plaga nebrání, i když to pro něj není „preferovaná varianta“. Shoda je ale na tom, že je potřeba kapacity speciálních škol posílit. Zvláště v některých regionech, například v Praze.
Mezi nejkontroverznější patří návrh, podle nějž by ředitel školy mohl odmítnout vzdělávat dítě, které má i méně závažný problém – jako například dyslektiky, nebo dysgrafiky. Zda i tento návrh má být součástí projednávané novely o asistentech pedagoga, ministr školství ani předseda strany Motoristé sobě a ministr zahraničí Petr Macinka nepotrvdili.
Motoristé sepsali své návrhy do speciálního dokumentu, který mají HN k dispozici. Podle něj chtějí zavést možnost zřizovat speciální učebny, kam by třeba na hodinu či dvě odcházely nezvladatelné děti. Chtějí také vytvořit či navýšit kapacity logopedických speciálních tříd a zřídit třídy pro děti s poruchou chování nebo děti s odlišným mateřským jazykem, kam by chodily, než se naučí česky. Navrhují také omezení kapacity víceletých gymnázií nebo zavedení možnosti „vyloučit dítě ze vzdělávání až na měsíc a nařídit rodiči, aby s ním byl doma“, jak stojí v dokumentu.
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