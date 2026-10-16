Dělat domácí úkoly bývá náročné nejen pro děti, ale i pro rodiče. Snaží se být trpěliví a nezlobit se na ně, když jim něco nejde, ale po celém dni často ztrácí nervy. U dětí – zejména těch starších – zase může být problém, že jim chybí motivace nebo že nevědí, jak se efektivně učit. Získat tuto schopnost jde ale podle odborníků v každém věku. Jaké jsou tedy podle expertů rady a zkušenosti z praxe, které fungují a pomáhají dětem i rodičům přípravu do školy zvládat lépe?
Určitě je výhodou rozvíjet schopnost učení co nejdříve. A dítě by se postupně mělo naučit přebírat za školní výsledky zodpovědnost.
Co se dočtete dál
- Jaké chybě se vyvarovat.
- Co dělat, když se dítě u úkolů či učení vzteká a odmítá je dělat.
- Jak motivovat starší děti k učení.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace