Státní podnik Diamo zvažuje, zda podá kvůli odmítnuté žalobě na ministerstvo životního prostředí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Firma napadla rozhodnutí úřadu odebrat České inspekci životního prostředí vyšetřování kauzy hořící heřmanické haldy na kraji Ostravy. Diamo, které haldu spravuje, míní, že ho rozhodnutí resortu vedeného ministrem Igorem Červeným (Motoristé) poškozuje. Jeho úřad totiž celé řízení převzal a v červnu ho ukončil bez nalezení viníka. Soud ale začátkem října žalobu Diama zejména z procesních důvodů odmítl. Správnost postupu ministerstva přitom vůbec nehodnotil.

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Co se dočtete dál

  • Státní podnik Diamo zvažuje, zda podá kvůli odmítnuté žalobě na ministerstvo životního prostředí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Firma napadla rozhodnutí úřadu odebrat České inspekci životního prostředí vyšetřování kauzy hořící heřmanické haldy na kraji Ostravy.
  • Proč odebrání případu inspekci Diamu vadí?
  • A jaká byla v případu role inspekce a ministerstva?
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