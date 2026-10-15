Případ plzeňského senátora Lumíra Aschenbrennera (ODS), který neobhájil mandát a pak se objevil na billboardech s kandidátkou za hnutí ANO Lucií Kantorovou, se stal symbolem nevraživosti mezi ODS a Starosty. Nápis „Plzeň má v Senátu zastupovat člověk, který v Plzni žije“ pak odkazoval na antipatie k bývalému náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi, který ve volbách Aschenbrennera porazil právě v dresu STAN.  V tomto případě šlo navíc o billboardy placené občanskými demokraty. Předseda ODS Martin Kupka tento truc nakonec zarazil a plakáty se přelepí.  

Nejde ale o ojedinělý případ, kde se napětí mezi nejsilnějšími stranami opozice projevilo. STAN a ODS proti sobě kandidují v druhém kole ještě ve čtyřech obvodech – Hradec Králové, Praha 9, Zlín, Brno-město. Zatímco na úrovni krajských měst – včetně nejviditelnější Prahy – obě strany vyjednávají o koalici, střety o Senát naopak gradují. Které jsou ty nejcitlivější a proč? 

 

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