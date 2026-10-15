Do konce měsíce chce Digitální informační agentura oznámit vítěznou firmu, která by měla českým uživatelům dodat aplikaci nazvanou Evropská digitální peněženka. IT zakázky zadává stát běžně, v tomto případě ale půjde o novinku. Poprvé v historii totiž Česko vybírá dodavatele velké IT aplikace prostřednictvím takzvaného koncesního řízení. To znamená, že vývojářská firma dostane za vývoj aplikace jen část odměny, zbytek jí bude vyplácen v průběhu dalších let v závislosti na zájmu uživatelů.
Takzvaná Evropská peněženka digitální identity (zkráceně EUDIW) má být mobilní nebo webová aplikace, kterou zavádí Evropská unie. Bude sloužit nejen k prokazování totožnosti, ale také k ukládání úředních i osobních dokladů a sdílení digitálních potvrzení online v celém evropském prostoru.
Co se dočtete dál
- Kdy bude česká verze digitální peněženky.
- Proč ji chce stát zadat cestou koncesního řízení.
- Jak to vidí IT experti.
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