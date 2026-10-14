Čínský občan Jang I-ming dnes u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu, která ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Muž je viněný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Obhájce navrhl, aby byla ze zbytku hlavního líčení vyloučena veřejnost, soud o návrhu rozhodne po přestávce.
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„Pan obžalovaný se cítí být nevinen, nesouhlasí s popisem skutku, právní kvalifikací ani navrženým trestem,“ řekl obhájce Michal Sýkora. Odkázal na rozhodnutí Ústavního soudu, který se vymezením zmíněného trestného činu zabýval. Z jeho usnesení podle právníka vyplývá, že aby bylo jednání trestné, musel by obviněný způsobit konkrétní a reálné ohrožení českých zájmů. „V obžalobě není vůbec vymezeno, jaké určité ohrožení měl obviněný zamýšlet,“ řekl Sýkora.
Žádná z informací, které měl obžalovaný podle žalobce získat, nebyla podle Sýkory způsobilá bezprostředně ohrozit zájmy nebo svrchovanost České republiky. „Nestačí pouhá obecná možnost, že by nějaká informace někdy mohla být někým zneužita,“ dodal právník. Jang I-ming podle něj vykonával běžnou novinářskou práci.
Hlavní líčení provázejí přísná bezpečnostní opatření, obžalovaného do jednací síně přivedli těžkooděnci se samopaly. Obviněný muž měl na chodbě na obličeji kuklu, v jednací síni si ji sundal. O jednání projevila zájem řada novinářů.
Vystupoval jako novinář
Obžaloba muže viní z toho, že jako příslušník čínské rozvědky přicestoval v roce 2022 do Česka, kde se u ministerstva zahraničí akreditoval jako zahraniční novinář čínského deníku. Krytí podle státního zástupce Martina Bílého využíval k tomu, aby v souladu s pokyny zahraniční zpravodajské služby sbíral politické i ekonomické informace a mapoval vlivové prostředí.
Vytvářel si také kontakty s různými lidmi, kteří mu dané informace mohli poskytnout. Podle žalobce některé zval na večeře, dával jim drobné dárky nebo je zval na konference do Číny.
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Muž podle obžaloby vytvořil na svém počítači nejméně 38 dokumentů, ukládal je na různá datová úložiště. Informace doplněné o vlastní poznatky a jím vytvořené analýzy s vyhodnocením rizik a vlastními doporučeními pak v dohodnuté době dopravoval na určené místo, kde je předával dalšímu člověku. „Přičemž sběr a předávání takových informací do Čínské lidové republiky jsou pro Českou republiku nevýhodné, neboť ohrožují její suverenitu a základní ústavní zřízení,“ uvedl Bílý v obžalobě. Jang I-mingovi hrozí až pětileté vězení.
Trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc se podle zákona dopustí ten, kdo pracuje pro cizí zemi nebo organizaci v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost Česka. Ustanovení začalo platit loni v únoru. Nynější vláda se v programovém prohlášení zavázala trestný čin zrušit. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) ale České televizi v srpnu řekl, že se se soudci a státními zástupci dohodl na zpřesnění paragrafu.
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