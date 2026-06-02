Státní zástupce podal obžalobu na muže viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Serveru iRozhlas.cz to v úterý sdělila Kateřina Eliášová, mluvčí pražského městského soudu, který se bude případem zabývat. Muž je obžalovaný z neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v České republice.
„Mohu potvrdit, že zdejší soud obdržel obžalobu proti dotazované osobě. Dle podané obžaloby se měl obviněný dopustit přečinu neoprávněné činnosti pro cizí moc. S ohledem na aktuální fázi řízení nelze k věci poskytovat bližší informace,“ uvedla Eliášová.
Muž je od svého lednového zadržení ve vazbě. Za neoprávněnou činnost pro cizí moc v základní sazbě hrozí podle trestního zákoníku až pětileté vězení. Podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy je stíhaný muž pražským zpravodajem čínského deníku, jenž je stranickým médiem čínské komunistické strany.
V Česku podle webu působil muž roky, česká vláda mu opakovaně prodlužovala akreditaci. Dělal rozhovory s českými a slovenskými politiky, od kterých se podle bezpečnostních složek pokoušel sbírat informace, napsaly Seznam Zprávy.
Trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc se podle zákona dopustí ten, kdo pracuje pro cizí zemi nebo organizaci v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost ČR. Ustanovení začalo platit loni v únoru. Paragrafem se zabýval Ústavní soud na základě návrhu skupiny senátorů, podle kterých je právní úprava neurčitá a obecně formulovaná. Soud jejich návrh v únoru zamítl.
Nynější vláda se v programovém prohlášení zavázala trestný čin zrušit, v březnu podle serveru iRozhlas.cz vznikla na ministerstvu spravedlnosti pracovní skupina, která bude pracovat na nové podobě paragrafu.
