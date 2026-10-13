Proč se hnutí ANO, SPD ani Motoristům nedařilo v komunálních volbách? Podle analýz politologů to nebylo tím, že se jejich voliči přesunuli k jiné straně. Ale spíše proto, že se je  nepodařilo mobilizovat – na řadě míst zůstali doma. Potvrdily to průzkumy v Praze nebo v Olomouci. V hlavním městě se naopak přesouvali ke konkurenci voliči jiné strany. A to intenzivně. Politologové vysvětlují, proč vládní koalice ztrácela, podle čeho se volilo v regionech a co komunální volby předpověděly pro příští výběr zástupců do Poslanecké sněmovny. 

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Co se dočtete dál

  • Voliči které strany dali v Praze hlasy jiným uskupením?
  • Proč pohořelo ANO v regionech? Kteří voliči nepřišli?
  • Co z komunálních voleb pro strany vyplývá pro budoucnost?
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