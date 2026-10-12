Loni v létě si Vojtěch D. založil živnost. Jen pár týdnů poté mu přišel dopis, který ho vyzýval k zaplacení poplatku za zápis do rejstříku podnikatelů a živnostníků. Začínající podnikatel si myslel, že platba ještě souvisí se zápisem na živnostenském úřadu a částku ve výši 4310 korun zaplatil. Brzy ale zjistil, že naletěl – peníze inkasovala soukromá pražská společnost ZK-RZK, která provozuje webový portál Rejstrikpodnikatelu.cz.

Letos už po živnostníkovi podnik chtěl zaplatit 4800 korun. Vojtěch D. odmítl, firma mu nyní hrozí kvůli porušení podmínek soudem a exekucí a za výmaz jeho dat ze své databáze požaduje další peníze.

Jde o klasický případ takzvaného katalogového podvodu, jehož obětí se každý rok stanou desítky až stovky živnostníků. Stát by však mohl proti podvodníkům konečně přitvrdit.

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