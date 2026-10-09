Který z uchazečů o post senátora míří za vítězstvím už v prvním kole? Kdo se nejspíš utká o lavici v horní komoře Parlamentu v druhém kole? Sledujte živé sčítání hlasů ve dvaceti sedmi senátorských obvodech v interaktivní infografice HN.cz. Data se začnou načítat v sobotu po 14. hodině, tedy po uzavření volebních místností.
Senátní volby
Načítám výsledky…
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