Který z uchazečů o post senátora míří za vítězstvím už v prvním kole? Kdo se nejspíš utká o lavici v horní komoře Parlamentu v druhém kole? Sledujte živé sčítání hlasů ve dvaceti sedmi senátorských obvodech v interaktivní infografice HN.cz. Data se začnou načítat v sobotu po 14. hodině, tedy po uzavření volebních místností.

Senátní volby

Načítám výsledky…

Brno Ostrava Praha
  

 

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