Když se začnete s organizátorkami štafetového běhu Vltava Run bavit o nadcházejícím ročníku závodu, přestanete si po chvíli být jistí, jaký je vlastně rok. Běh v roce 2026 nazývají loňským, tomu, který se chystá na květen 2027, neřeknou jinak než letošní. „Asi to holt máme trochu posunuté,“ shodují se Květa Látalová a Jaroslava Mužíková, pro které právě v těchto týdnech nastává z byznysového pohledu hodně důležitá část příprav.

Do 26. října se totiž na „Vltavu“ mohou přihlašovat firemní týmy. Na rozdíl od těch „běžných“ platí nejméně dvojnásobné startovné, zato ale získají jistotu účasti. Letos poprvé mohou tuto dražší variantu využít i nefiremní sestavy. Záruku startu jinak mají jen veteráni, kteří běhají Vltava Run od začátku, a nejúspěšnější týmy z předchozího ročníku. Ostatní zájemci musí absolvovat nultou etapu závodu už při souboji o místo na startu. Letos pro ně bude klíčové datum a čas 1. listopadu v 11 hodin.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak uspokojit závodníky, na které se při registračním klání nedostane, a přesto by si chtěli atmosféru štafetového běhu vyzkoušet.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.