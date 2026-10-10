Když se začnete s organizátorkami štafetového běhu Vltava Run bavit o nadcházejícím ročníku závodu, přestanete si po chvíli být jistí, jaký je vlastně rok. Běh v roce 2026 nazývají loňským, tomu, který se chystá na květen 2027, neřeknou jinak než letošní. „Asi to holt máme trochu posunuté,“ shodují se Květa Látalová a Jaroslava Mužíková, pro které právě v těchto týdnech nastává z byznysového pohledu hodně důležitá část příprav.
Do 26. října se totiž na „Vltavu“ mohou přihlašovat firemní týmy. Na rozdíl od těch „běžných“ platí nejméně dvojnásobné startovné, zato ale získají jistotu účasti. Letos poprvé mohou tuto dražší variantu využít i nefiremní sestavy. Záruku startu jinak mají jen veteráni, kteří běhají Vltava Run od začátku, a nejúspěšnější týmy z předchozího ročníku. Ostatní zájemci musí absolvovat nultou etapu závodu už při souboji o místo na startu. Letos pro ně bude klíčové datum a čas 1. listopadu v 11 hodin.
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- Jak uspokojit závodníky, na které se při registračním klání nedostane, a přesto by si chtěli atmosféru štafetového běhu vyzkoušet.
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