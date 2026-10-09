Kdo platil kyvadlový let Maroko-Praha-Maroko prezidenta Petra Pavla? A jak se to vlastně celé podařilo zorganizovat? Jsou to otázky, na které zatím neexistuje hodnověrná odpověď. Některé detaily z prezidentovy dovolené však už začínají vyplouvat na povrch.
Když prezident Petr Pavel překvapivě přiletěl z Maroka odvolit a obratem se vrátil do Afriky soukromým letadlem, začalo se záhy řešit, kdo let financoval. Jedna z variant byla, že se prezident vrátil v letu, jehož hlavním důvodem byl převoz Petra Šebora, spolumajitele jednoho z největších českých herních vývojářských domů SCS Software, který se zranil při jízdách v poušti.
Podle zjištění HN ale tomu tak není.
„Bratr potřebuje zdravotnický speciál a kyslík a doprovod lékaře a celé se to řeší v rámci pojištění, to se nedá míchat s lety politiků, takže nikdo toto téma (možnost společného letu prezidenta a zraněného Petra Šebora - pozn. red.) s námi ani neotevřel,“ odpověděl HN v pátek večer z Maroka Pavel Šebor, druhý z bratrů zakladatelů firmy, která vyvíjí populární kamionové videohry a jejíž tržby přesáhly jednu miliardu korun a čistý zisk překračuje půl miliardy.
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Pavel Šebor také dementoval informace některých médií, že by on nebo bratr financovali prezidentovu cestu do Maroka. Źe prezident letí ve stejném letadle jako on a bratr, se prý dozvěděli až na letišti.
Server iDnes.cz jako první upozornil, že prezident odletěl v letadle rodiny miliardáře Pavla Hubáčka, který vlastní například banku Creditas. Je ale běžné, že pokud majitel letadlo zrovna nevyužívá, nabízí se komerčně jiným zákazníkům k využití. „Jedná se o letoun rodiny Hubáčkových. V uvedeném termínu byl ale za standardních komerčních podmínek pronajatý soukromé osobě, kterou nebyl prezident republiky. Pronajímatel nicméně není oprávněn poskytovat informace o cestujících ani komentovat účel jejich cest,“ řekla serveru Hubáčkova mluvčí Lucie Brunclíková.
Server Aktuálně.cz pak jako první přišel s informací, že se při jedné z jízd v poušti zranil Petr Šebor. Prezident Pavel v pátek přiletěl do Prahy soukromým letadlem Hawker 900XP marockých aerolinek Sarah Airways. Ty podle Seznam Zpráv o sobě uvádějí, že se zaměřují na zdravotnické přesuny pacientů, což jen posilovalo úvahy, že prezident letěl spolu s Petrem Šeborem. Nakonec tomu tak není a Šebor by do Česka mohl letět o víkendu.
Mediální zástupci Hradu opakovaně prohlásili, že náklady na lety si prezident hradí ze svých prostředků.
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