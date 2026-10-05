Zatímco část akademické obce se obává, aby byznys neměl na vysoké školy moc velký vliv, nový rektor ČVUT Michal Pěchouček jde přesně opačným směrem – chce byznys a vysoké školy co nejvíce propojovat. Sestavil proto speciální průmyslovou radu, která mu má pomáhat odstranit překážky, jež dosud větší spolupráci bránily. Ulovil přitom zvučná jména z českého podnikatelského prostředí. A po prvním zasedání už má nové postřehy.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo předsedá v devatenáctičlenné radě.
  • Jaké poznatky vyplynuly z prvního zasedání.
  • Jak rada vznikala a jaké od ní má univerzita i její členové očekávání.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se