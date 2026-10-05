Zatímco část akademické obce se obává, aby byznys neměl na vysoké školy moc velký vliv, nový rektor ČVUT Michal Pěchouček jde přesně opačným směrem – chce byznys a vysoké školy co nejvíce propojovat. Sestavil proto speciální průmyslovou radu, která mu má pomáhat odstranit překážky, jež dosud větší spolupráci bránily. Ulovil přitom zvučná jména z českého podnikatelského prostředí. A po prvním zasedání už má nové postřehy.
Co se dočtete dál
- Kdo předsedá v devatenáctičlenné radě.
- Jaké poznatky vyplynuly z prvního zasedání.
- Jak rada vznikala a jaké od ní má univerzita i její členové očekávání.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace