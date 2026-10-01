Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše (ANO). Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Kabinet ANO, SPD a Motoristů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory.
Mizerně připravená opozice prohrává sněmovní show na celé čáře. Dvě podstatné věci jí ale chybí dlouhodobě
Pro svržení kabinetu hlasovalo podle ohlášeného výsledku 83 přítomných opozičních poslanců. Pro pád vlády by bylo potřeba nejméně 101 hlasů, tedy nadpoloviční většina ze všech 200. Proti vyslovení nedůvěry hlasovalo 94 zákonodárců koalice. Z opozice bylo omluvených devět poslanců, z vládního tábora 14.
Debata zabrala tři jednací dny. Trvala celkově zhruba 27,5 hodiny čistého času.
Opozice zdůvodnila vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů a útoky vlády na různé instituce. Tvrdí také, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Koalice využila poslanecké jednání k představení dosavadní činnosti vlády. Schůze se konala krátce před obecními a senátními volbami.
Prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vláda odolala počátkem února. Hlasování se tehdy uskutečnilo dvacátý den poté, co kabinet získal důvěru. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Z dosavadních 22 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl za dobu samostatné České republiky jeden. V roce 2009 sněmovna sesadila kabinet premiéra ODS Mirka Topolánka. Minulá koaliční vláda Petra Fialy (ODS) čelila čtveřici pokusů tehdy opozičních hnutí ANO a SPD o svržení.
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