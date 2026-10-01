Ministerstvo obrany vedené Jaromírem Zůnou zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za 24,7 miliardy korun. Vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody, vyplývá z informací v rejstříku zakázek. Na zrušení zakázky upozornily servery Aktuálně.cz a Ekonomický deník. Vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, ženijní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy.
„Zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, přičemž důvody vedoucí ke zrušení byly sděleny účastníkům tohoto řízení zákonným způsobem,“ potvrdil Aktuálně.cz mluvčí ministerstva Petr Pešek.
O plánu nakoupit až 185 vozidel informovala loni v červnu tehdejší vláda Petra Fialy (ODS), kdy ho zařadila mezi strategické projekty české armády. Účelem nákupu mělo být podle ministerstva obrany vybavit ženisty, vojenské zdravotníky, speciální síly a Vojenskou policii kolovými vozidly střední hmotnostní kategorie.
VOP CZ usiluje o výrobu obrněnců Bushmaster. Podílel by se i na zakázce pro českou armádu
„V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv,“ uvedlo ministerstvo v rejstříku zakázek.
Do tendru se plánovala zapojit například společnost Omnipol Group. Její mluvčí Marek Somol Aktuálně.cz sdělil, že firma byla o zrušení soutěže informována. „O našich dalších krocích a případném zapojení do nadcházejících projektů budeme rozhodovat až v momentě, kdy budou známy konkrétní parametry a podmínky nového zadání,“ řekl.
Nákup vozidel pro ženisty se začal připravovat už v roce 2018. Poté byl ale pro nedostatek peněz odložen. V lednu 2024 ministerstvo oslovilo státní podnik VOP CZ, aby průzkum trhu v souvislosti s nákupem vozidel aktualizoval.
Z analýzy trhu v minulosti vyšla jako nejvhodnější obrněná vozidla Bushmaster. Letos v květnu pak státní podnik VOP CZ oznámil, že pokud nadnárodní společnost Thales získá v Evropě zakázku na Bushmastery, bude je vyrábět právě VOP CZ v Šenově u Nového Jičína. Státní podnik a firma Thales tehdy podepsaly alianční dohodu. Do tendru na obrněná vozidla pro armádu se VOP CZ plánoval přihlásit.
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